Basket serie c L’Abc a Firenze cerca continuità Un match insidioso per la Virtus

L’Abc Solettificio Manetti affronta oggi a Firenze una sfida difficile contro la Virtus. La squadra toscana cerca di mantenere la continuità dopo le ultime vittorie, mentre i padroni di casa vogliono conquistare punti importanti in casa. La partita si svolge alle 18 e rappresenta un banco di prova per entrambe le formazioni. La sfida promette battaglia e intensità sul parquet fiorentino. Entrambe le squadre puntano a ottenere un risultato positivo.

Due le squadre locali impegnate oggi nella 24esima giornata del campionato di Serie C. La prima a scendere in campo sarà l’ Abc Solettificio Manetti, che alle 18.30 sarà di scena al Pala Coverciano di Firenze contro la Polisportiva Pino. Un match sulla carta abbordabile che dovrà servire ai gialloblù di Castelfiorentino per dare continuità alle ultime tre vittorie consecutive e mantenersi così nei quartieri alti della classifica. La squadra di coach Betti è infatti attualmente terza con 26 punti, alla pari di Agliana, Us Livorno e San Vincenzo. Alle 21.15 sarà invece la volta della Virtus Certaldo, che al Pala Canonica ospiterà Valdisieve.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket serie c. Super Virtus Certaldo ad Agliana. Abc e Folgore, obiettivo riscattoNel turno infrasettimanale di Serie C, la Virtus Certaldo si è distinta conquistando una vittoria importante sul campo di Agliana con il punteggio di 79-85.

