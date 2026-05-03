Uno studio ha rilevato che circa il 30 per cento dei farmaci prescritti, tra cui antiacidi, benzodiazepine e antinfiammatori, può provocare interazioni pericolose. Inoltre, si stima che due anziani su tre assumano quotidianamente almeno cinque farmaci diversi, con quasi uno su quattro che arriva a 10. Questi dati evidenziano un utilizzo elevato di farmaci tra le persone anziane e il rischio di complicazioni legate alle interazioni farmacologiche.

D ue anziani su tre assumono ogni giorno almeno cinque farmaci diversi, quasi uno su quattro arriva a 10. Più medicine si prendono contemporaneamente, più si rischiano interazioni farmacologiche e reazioni avverse: cure inefficaci, ulcere gastriche, polmoniti, cadute. Medicina di precisione: arrivano le cure personalizzate per ogni paziente X Leggi anche › Il dottor robot: l’intelligenza artificiale può davvero sostituire il nutrizionista? Grazie a software basati su Intelligenza Artificiale (in cui si inseriscono età, sesso, altezza, peso, farmaci, patologie e abitudini come fumo, caffè, alcol, attività fisica), integrati con test genomici che valutano la risposta individuale alle medicine, si ottimizzano le terapie, rivalutando dosaggi e sostituendo principi attivi, fino a eliminare le pillole non necessarie.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Abbiamo rilevato che circa il 30 per cento dei farmaci prescritti, soprattutto antiacidi, benzodiazepine e antinfiammatori, causa interazioni pericolose».

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