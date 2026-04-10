Un nuovo sistema viene adottato per assicurare che i minorenni possano accedere solo a contenuti adeguati alla loro età sui social network, seguendo gli standard cinematografici internazionali. La piattaforma sarà in grado di riconoscere i contenuti considerati inappropriati, bloccando ricerche e interazioni potenzialmente pericolose. Con milioni di adolescenti che usano quotidianamente questi spazi online, la questione della sicurezza rimane una sfida importante.

I social network sono sempre più uno spazio quotidiano per milioni di adolescenti e proprio questo ne ha fatto anche un terreno complesso quando si parla di sicurezza. I social sono ormai dei compagni considerati “affidabili” dai ragazzi, troppo “affidabili” rispetto a quello che sono in realtà. Le società che gestiscono questi canali, sebbene costretti da polemiche e dibattiti, hanno iniziato a prendere qualche provvedimento e, tra questi, Meta, sembra piuttosto attivo. L’azienda che gestisce Instagram, Facebook e Whatsapp, ha annunciato un altro importante aggiornamento su Instagram: l’idea è quella di trasformare il social network in un ambiente che ricalchi la sicurezza di una sala cinematografica durante la proiezione di un film per famiglie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La piattaforma si allinea agli standard cinematografici internazionali per garantire che i minorenni visualizzino solo contenuti adatti alla loro età. Riconoscerà i contenuti inappropriati, bloccando ricerche e interazioni pericolose

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