Secondo gli esperti, il 2% dei ricoveri e il 4% dei decessi sono collegati a interazioni tra farmaci. Nonostante l’importanza di queste problematiche per la salute dei pazienti, le conseguenze di assumere più terapie contemporaneamente nel trattamento dei tumori vengono ancora poco considerate. La questione riguarda un aspetto critico della gestione farmacologica, che merita maggiore attenzione.

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante l'impatto sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita, le conseguenze dell'assunzione di molteplici terapie nella cura del cancro sono ancora sottovalutate. Due terzi dei pazienti oncologici in trattamento attivo sono a rischio di interazioni farmacologiche che, quando gravi, sono la causa del 2% dei ricoveri ospedalieri e possono contribuire al 4% dei decessi nelle persone colpite da tumore. E' quindi essenziale da un lato un approccio integrato e multidisciplinare che coinvolga oncologi e farmacologi, e dall'altro lo sviluppo di competenze trasversali e psiconcologiche che... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, esperti: "Il 2% dei ricoveri e 4% dei decessi da interazioni tra farmaci"

Leggi anche: Listeriosi in aumento in Europa: è l’infezione alimentare più grave per ricoveri e decessi

E' tra i massimi esperti di melanoma e tumori cutanei: prestigiosa nomina per il professor Ignazio StanganelliNuovo importante incarico per il professor Ignazio Stanganelli, uno tra i massimi esperti di melanoma e tumori cutanei a livello nazionale.

EP 297 - Scromitting, It's a Bad Reaction to Weed. Could Mold Be the Culprit, Not THC

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Tumore del polmone non a piccole cellule, pubblicate le nuove line; I gatti possono aiutarci a curare il cancro, la scoperta sul tumore; E' tra i massimi esperti di melanoma e tumori cutanei: prestigiosa nomina per il professor Ignazio Stanganelli; Melanoma. Confronto con l’esperto.

Tumori, esperti: Il 2% dei ricoveri e 4% dei decessi da interazioni tra farmaciRoma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Nonostante l'impatto sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita, le conseguenze dell'assunzione di molteplici ... iltempo.it

Tumori, esperti: Hpv responsabile tra i maschi di oltre 2.400 casi l'anno in ItaliaRoma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - È un importante rischio oncologico non solo per le donne, ma anche per gli uomini: il Papillomavirus (Hpv) tra i maschi in Italia è la principale causa ogni anno di ... iltempo.it

Istituto di Candiolo - IRCCS. . “Tumori rari: cura, diagnosi e ricerca” L' incontro è condotto da Ilaria Ciancaleoni Bartoli, Direttrice di O.Ma.R – Osservatorio Malattie Rare, e vedrà la partecipazione del Dott. Giovanni Grignani, Direttore dell’Oncologia Medica dell - facebook.com facebook