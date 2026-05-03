Abarth 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

A maggio 2026, Abarth ha concluso la transizione completa alla tecnologia elettrica con il lancio della 500e, venduta a circa 34.400 euro, e della nuova 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026, proposta a circa 46.000 euro. L'azienda presenta una gamma di modelli completamente elettrici, con prezzi che variano in base alle versioni e alle dotazioni. La gamma comprende diverse configurazioni, tutte orientate a offrire prestazioni e stile in versione a emissioni zero.

Aggiornato 3 maggio 2026: Abarth ha completato la transizione 100% elettrica con la 500e (34.400€) e la nuova 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026 (46.250€) come top di gamma. Il marchio dello Scorpione torna a essere brand sportivo Stellantis dopo l’uscita della 595695 termiche. Abarth è il brand sportivo di Stellantis, fondato da Carlo Abarth a Bologna nel 1949 e dal 1971 controllato da Fiat. Lo Scorpione è storicamente il preparatore delle Fiat: 595, 695, 124 Spider sono i modelli che hanno fatto la storia del brand. Dal 2023 Abarth è 100% elettrica con la 500e (su base Fiat 500e) e dal 2024 con la 600e (su base Fiat 600eJeep Avenger).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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