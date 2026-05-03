A4 chiusa di notte tra Sesto e Monza | i dettagli del blocco viabilità

Nella notte tra Sesto e Monza, l’autostrada A4 sarà chiusa al traffico, con i blocchi in vigore dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo. La chiusura riguarda un tratto specifico tra le due località e si ripete per diversi giorni. Chi deve evitare lo svincolo di Sesto può utilizzare percorsi alternativi come le strade statali e le arterie secondarie nelle zone vicine. Gli automobilisti sono invitati a pianificare i propri spostamenti di conseguenza.

? Cosa scoprirai Quando iniziano esattamente i blocchi notturni tra Sesto e Monza?. Quali percorsi alternativi bisogna seguire per evitare lo svincolo di Sesto?. Come cambieranno i tempi di percorrenza sulla SS36 e sulla Tangenziale?. Dove si potrà immettersi in A4 se lo svincolo sarà chiuso?.? In Breve Chiusure notturne 5-6 maggio dalle 21:00 alle 5:00 e 8-9 maggio dalle 23:00 alle 6:00.. Blocco totale svincolo Sesto San Giovanni con deviazione obbligatoria via SS36 verso Lecco.. Percorsi alternativi prevedono uso Tangenziale nord A52 o nodo di Cormano per Milano.. Interventi mirano al potenziamento barriere di sicurezza tra Sesto San Giovanni e Monza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A4 chiusa di notte tra Sesto e Monza: i dettagli del blocco viabilità Notizie correlate Blocco notturno sulla A4: chiusa la tratta Bergamo-Capriate verso Milano? Cosa sapere Chiusa A4 Bergamo-Capriate verso Milano dalle 24:00 del 27 aprile alle 5:00. Leggi anche: A4 Milano-Brescia: chiusa per una notte l’entrata della stazione di Capriate Contenuti di approfondimento Si parla di: A4 Milano-Brescia, chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza: tutte le notti interessate dai lavori; Nuove chiusure notturne sull'autostrada A4: le vie alternative. A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BERGAMOA4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L'USCITA DELLA STAZIONE DI BERGAMORoma, 20 aprile 2026 - Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ... trasporti-italia.com