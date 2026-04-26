Blocco notturno sulla A4 | chiusa la tratta Bergamo-Capriate verso Milano

Nella notte tra il 27 aprile e il 28 aprile, la tratta della A4 tra Bergamo e Capriate verso Milano sarà chiusa dalle 24:00 alle 5:00. La chiusura si rende necessaria per i lavori di posa dei cavi sulla linea Milano-Brescia, che coinvolgono anche gli accessi ai caselli di Bergamo e Dalmine. Durante questo intervallo temporale, i veicoli non potranno transitare sulla tratta interessata.

? Cosa sapere Chiusa A4 Bergamo-Capriate verso Milano dalle 24:00 del 27 aprile alle 5:00.. Lavori per posa cavi Milano-Brescia bloccano anche gli accessi ai caselli Bergamo e Dalmine.. Tra le strade che collegano Bergamo a Capriate, la viabilità notturna subirà un brusco cambiamento tra le 24:00 di lunedì 27 aprile e le 5:00 di martedì 28 aprile, quando l’autostrada A4 verso Milano sarà interrotta per interventi tecnici. Il piano di gestione del traffico prevede una chiusura del tratto autostradale compreso tra il nodo di Bergamo e quello di Capriate, specificamente nella direzione che conduce verso Milano. Questa interruzione, necessaria...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco notturno sulla A4: chiusa la tratta Bergamo-Capriate verso Milano Notizie correlate Autostrada A4: chiusure notturne verso Brescia tra Cavenago, Capriate e BergamoChiusure in vista di tre tratti dell’autostrada A4 in provincia di Bergamo per lavori di posa cavi. Leggi anche: A4 Milano-Brescia: chiusa per una notte l’entrata della stazione di Capriate Tutti gli aggiornamenti Autostrada A4 chiusa tra Bergamo e Capriate in direzione Milano per i lavori di posa di caviLe stazioni di Bergamo e di Dalmine saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni. L'intervento da mezzanotte alle 5 di martedì 28 aprile: i percorsi consigliati per le uscite obbligatorie ... bergamo.corriere.it A4 Milano-Brescia, Cavenago resta aperta: annullata la chiusura notturnaAUTOSTRADA. Sulla tratta confermato invece lo stop per la stazione di Trezzo tra venerdì 17 aprile e sabato 18 aprile. Cambia il programma delle chiusure sulla A4 Milano-Brescia. La stazione di Cavena ... ecodibergamo.it