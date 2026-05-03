In una scena che richiama una lista di peccati, simile a una spesa al supermercato, una persona descrive le proprie azioni come un insieme di preghiere, tra Padre Nostro, Ave Maria e Gloria. La narrazione evidenzia come, a volte, ribellarsi possa assumere una connotazione diversa, anche positiva, quasi come un volto nuovo e più bello. I riferimenti ai simboli religiosi si mescolano a una descrizione di gesti e parole che sembrano scandire un rito personale.

Una lista arida di peccati, quasi come quella della spesa al supermercato. Bip, bip, bip. «In totale sono un Padre Nostro, due Ave Maria, tre Gloria». Tale è la percezione che spesso si ha del confessionale. Ci sarebbe un lungo discorso da fare circa la responsabilità dei preti nel formare alla comprensione profonda delle dinamiche di questa grande opportunità di autocoscienza (al di là della grazia del sacramento per chi ha fede) che spesso invece purtroppo viene banalizzata, sprecata, non colta. Lo stesso peso però ha la disponibilità con cui il singolo si pone: l'elenco è molto meno implicante e quindi più comodo rispetto ad un mettersi in questione con un'analisi serenamente schietta della realtà, chiamando le cose con il loro nome e guardando in faccia a errori, limiti, mancanze, omissioni ma anche possibilità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A volte ribellarsi può acquistare un volto nuovo e positivo. Persino "bello"

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