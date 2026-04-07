È stata annunciata la disponibilità della collezione Ceruleo, ispirata al film Il diavolo veste Prada 2, e già acquistabile. La linea comprende tute, T-shirt e cappellini con grafiche Pantone Ceruleo, pensata per accompagnare il press tour del film, che coinvolge diverse città. La collezione si suddivide in vari drop, ognuno dedicato alle tappe delle due attrici protagoniste.

Basta infatti dire «ceruleo» per evocare alla mente la scena del film, ormai leggendaria, dove una spazientita Miranda spiega alla sua neo assistente il valore in termini creativi ed economici di quel maglioncino azzurro infeltrito - che «non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo» - che lei indossa casualmente in quel momento (e che Miranda ha indossato a sorpresa qualche giorno fa). Ebbene, a ben vedere Andy sembra aver capito la lezione, tanto che, in questi giorni di tour promozionale del sequel in giro per il mondo, ha deciso di ingraziarsi Miranda indossando T-shirt e felpe dedicate proprio al... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il diavolo veste Prada 2, la collezione Ceruleo diventa realtà (e si può acquistare)

Il Diavolo veste Prada 2: la felpa a tema blu ceruleo di Anne Hathaway che tutti vorranno (FOTO)Anne Hathaway ha dato il via al tour promozionale di Il Diavolo veste Prada 2 con un gesto che ha immediatamente conquistato i fan del film originale.

Meryl Streep indossa il maglione ceruleo: l’attesa per Il diavolo veste Prada 2 è alle stelle (VIDEO)A pochi giorni dall’uscita de Il diavolo veste Prada 2, prevista per il 29 aprile 2026, Meryl Streep è apparsa al The Late Show with Stephen Colbert...

Il Diavolo Veste Prada 2 | Prevendite Aperte | Dal 29 Aprile al Cinema

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la Repubblica. . La chiusura del cerchio couture aperta da Il diavolo veste Prada nel 2006 è avvenuta: l’ultima cover di Vogue US con Anna Wintour e Meryl Streep nei panni di Miranda Priestley allenta i nastri tra realtà e finzione, certificando definitivamente q - facebook.com facebook

Rilasciato il trailer finale de Il Diavolo Veste Prada 2. x.com