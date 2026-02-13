Cosa si può acquistare con il credito Google Play oltre ai giochi

Google Play ha annunciato che il suo credito può essere utilizzato non solo per acquistare giochi, ma anche per altri contenuti digitali. Questa novità permette agli utenti Android di scegliere tra una vasta gamma di servizi, come film, musica e app, senza usare carte di credito o metodi di pagamento tradizionali. Con questa possibilità, gli utenti possono gestire i loro acquisti in modo più semplice e immediato, sfruttando il credito accumulato sul loro account.

Il credito Google Play offre agli utenti Android un modo flessibile per pagare i contenuti digitali senza dover ricorrere a una carta collegata o a fatturazioni ricorrenti. Una volta aggiunto a un account, è possibile utilizzare il saldo in diverse categorie all'interno dell'ecosistema Google Play, consentendo agli utenti di spendere per intrattenimento, apprendimento e strumenti digitali di uso quotidiano, a seconda delle proprie esigenze. Molte persone ricaricano credito in anticipo per gestire le spese o approfittare degli sconti legati alle carte regalo. Per gli utenti che preferiscono separare gli acquisti dai propri dati bancari personali, ricaricare tramite carte regalo è diventata una scelta perfetta.