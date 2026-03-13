Evento gratuito formativo dedicato a progettisti e installatori del settore hvac

Il 19 marzo si tiene a Milano il Daikin Tour 2026, evento gratuito rivolto a progettisti e installatori nel settore HVAC. L’appuntamento si svolge presso l’Innovation Campus Milano, situato in Via Lombardia 2A a Peschiera Borromeo. L’iniziativa è organizzata dalla multinazionale giapponese e prevede sessioni di formazione dedicate ai professionisti del settore.

Il Daikin Tour 2026 arriva a Milano. L’evento formativo dedicato a progettisti e installatori del settore HVAC e organizzato dalla multinazionale giapponese si svolgerà giovedì 19 marzo, presso l’INNOVATION CAMPUS MILANO in Via Lombardia, 2A a Peschiera Borromeo (MI).Il tour, arrivato alla sua quarta edizione e articolato in 41 città italiane, rappresenta per i professionisti un’importante occasione di aggiornamento e confronto della climatizzazione, del riscaldamento e della purificazione dell’aria. In ogni tappa, i progettisti – ingegneri, architetti, geometri e periti industriali – potranno seguire un percorso formativo valido ai fini dell’acquisizione dei crediti professionali, mentre gli installatori avranno l’opportunità di dialogare con specialisti del settore e approfondire le più recenti innovazioni tecnologiche. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

