Villa San Giovanni | nuovo impianto per sport e legalità

A Villa San Giovanni, domenica 8 marzo 2026, viene inaugurato un nuovo impianto sportivo dedicato al magistrato Antonino Scopelliti. La cerimonia vede la partecipazione delle autorità locali e della comunità, che assistono alla prima giornata di attività del centro. L'infrastruttura comprende campi e spazi per diverse discipline sportive, pensati per promuovere attività e legalità tra i cittadini.

La città di Villa San Giovanni accoglie oggi, domenica 8 marzo 2026, l’apertura ufficiale di una nuova infrastruttura sportiva intitolata al magistrato Antonino Scopelliti. Il presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti, ha presieduto la cerimonia definendo il luogo come un presidio fondamentale per lo sport, la legalità e la partecipazione civica. L’evento si svolge sotto un cielo sereno con temperature miti, segnando un momento di svolta per le attività ricreative del territorio. Un simbolo di legalità nel cuore della Calabria. L’intitolazione dell’impianto alla figura di Antonino Scopelliti non è un semplice atto burocratico, ma una dichiarazione di intenti precisa e potente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

