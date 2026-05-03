A Varano Melegari il sottosegretario D' Eramo e il presidente Ismea Proietti

A Varano Melegari si è svolto un incontro tra il sottosegretario D'Eramo e il presidente di Ismea Proietti. Nel territorio del biodistretto Parma Bio Valley, l’agricoltura biologica è già parte integrante di un progetto di sviluppo locale. La presenza delle istituzioni ha coinvolto anche rappresentanti del settore agricolo e comunità locali, sottolineando l’attività concreta e attuale nel campo del biologico.

In un territorio dove il biodistretto Parma Bio Valley rappresenta già oggi un’esperienza concreta di integrazione tra agricoltura, comunità e sviluppo locale, il tema del biologico non è una prospettiva astratta, ma una direttrice già in atto.È in questo contesto che si è inserito il confronto.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Auto Gt: la vettura a Gpl a 300 km in pista a Varano dè MelegariNel cuore della Motor Valley si è sprigionato il rombo di una vettura da corsa completamente alimentata a Gpl. Leggi anche: Umbria in festa con Nicolò Filippucci: la presidente Proietti celebra il trionfo a Sanremo e Mogol premiato alla carriera Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Si schianta contro un'auto, motociclista sbalzato per metri: 46enne portato con l'elisoccorso. E' grave in Rianimazione; Varano de’ Melegari (Parma): visite in abiti medievali; Il Dna racing Yamaha protagonista all'Asi MotoShow 2026 a Varano de’ Melegari; Parmigiano Reggiano di Montagna record: battuto a 100 dollari al chilo in Usa. Il Dna racing Yamaha protagonista all'Asi MotoShow 2026 a Varano de’ MelegariDall’8 al 10 maggio tre giorni tra moto leggendarie, campioni del mondo come Eddie Lawson e Carlos Lavado e il racconto di un’eredità sportiva che continua ... repubblica.it Varano de’ Melegari (Parma): visite in abiti medievaliDall’1 al 3 maggio, il Castello di Varano de’ Melegari, nel Parmense, propone visite guidate tematiche con accompagnatori in costume medievale. Un modo coinvolgente per scoprire la storia della fortez ... ilrestodelcarlino.it Valcenoweb. . Varano dè Melegari: grande successo per la sfilata di moda del negozio MILLEMANIE. In questo video la passerella finale, a breve il servizio completo - facebook.com facebook