A Varano Melegari il sottosegretario D' Eramo e il presidente Ismea Proietti

Da parmatoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Varano Melegari si è svolto un incontro tra il sottosegretario D'Eramo e il presidente di Ismea Proietti. Nel territorio del biodistretto Parma Bio Valley, l’agricoltura biologica è già parte integrante di un progetto di sviluppo locale. La presenza delle istituzioni ha coinvolto anche rappresentanti del settore agricolo e comunità locali, sottolineando l’attività concreta e attuale nel campo del biologico.

In un territorio dove il biodistretto Parma Bio Valley rappresenta già oggi un’esperienza concreta di integrazione tra agricoltura, comunità e sviluppo locale, il tema del biologico non è una prospettiva astratta, ma una direttrice già in atto.È in questo contesto che si è inserito il confronto.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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