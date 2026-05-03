A Solomeo torna la rassegna Antiqua Vox

A Solomeo torna la rassegna “Antiqua Vox”, giunta alla sesta edizione. La manifestazione prende il via oggi e prevede una serie di concerti con la partecipazione di organisti di livello internazionale e interpreti specializzati nella musica antica. L'evento si svolge per celebrare l’arrivo della primavera e si tiene nel contesto del comune umbro. La rassegna si propone di unire musica di alto livello e tradizione storica.

Prende il via oggi “Antiqua Vox”, rassegna di concerti arrivata alla sesta edizione, che ripropone il connubio vincente tra i migliori organisti internazionali e importanti interpreti della musica antica per festeggiare a Solomeo l’arrivo della primavera. In tutto sono cinque appuntamenti che coinvolgono musicisti provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare il pubblico al meraviglioso organo restaurato di Adamo Rossi del 1791, nella cornice della Chiesa di San Bartolomeo, per farlo vivere simbolicamente, una volta di più, trasmettendone l’essenza, il “respiro”, attraverso il suono. Si comincia oggi alle 18,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Solomeo torna la rassegna “Antiqua Vox“ Notizie correlate Antiqua a Settimo Torinese con Vivaldi: la rassegnaAntiqua 2026 torna a Settimo Torinese (To) per il quarto appuntamento della stagione intitolata “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa... Apulia Antiqua nel segno di Bach: protagonista Carlo Maria Barile per la rassegna 'Contrappunti d’organo'Conversano si prepara all’ascolto nel segno di un respiro antico, profondo e vibrante. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: A Solomeo torna la rassegna Antiqua Vox; A Solomeo torna Antiqua Vox, il festival della musica antica; Perugia, domenica 3 maggio la rassegna antiqua vox. A Solomeo torna la rassegna Antiqua VoxPrende il via oggi Antiqua Vox, rassegna di concerti arrivata alla sesta edizione, che ripropone il connubio vincente tra ... lanazione.it Solomeo (Corciano) Solomeo Dal 3 al 31 maggio 2026, il Borgo di Solomeo si apre alle armonie della rassegna Antiqua Vox, il ciclo di appuntamenti musicali dedicato alle sonorità sacre e alla loro intramontabile forza evocativa. Concerto dopo concerto, la C - facebook.com facebook