Antiqua a Settimo Torinese con Vivaldi | la rassegna

A Settimo Torinese si tiene il quarto appuntamento di Antiqua 2026, la rassegna musicale che si svolge con il titolo “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione”. La manifestazione, dedicata alla musica antica, richiama appassionati e curiosi provenienti dalla zona per assistere a concerti e eventi legati al patrimonio musicale di epoche passate. La kermesse si svolge nella città piemontese, offrendo un’occasione di incontro tra musica e memoria storica.

Antiqua 2026 torna a Settimo Torinese (To) per il quarto appuntamento della stagione intitolata “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione”.Il Coro “Adorno” di Reggio-Emilia, con l’Accademia del Ricercare, il 26 aprile, alle 17.30, presso la Chiesa di Santa Croce di piazza San.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Antiqua torna a Settimo Torinese con VivaldiAntiqua 2026 torna a Settimo Torinese per il quarto appuntamento della stagione intitolata “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione”. Incidente a Settimo Torinese: tir cisterna finisce con le ruote nel fosso, bloccata la stradaUn tir cisterna carico di latte è rimasto bloccato mentre percorreva via Fornaci a Settimo Torinese nella mattinata di oggi, martedì 27 gennaio 2026. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: A Settimo Torinese è tempo di musica con Antiqua; A Settimo Torinese Vivaldi è il protagonista: musica e memoria nella Chiesa di Santa Croce. Antiqua a Settimo Torinese con Vivaldi: la rassegnaAntiqua 2026 torna a Settimo Torinese (To) per il quarto appuntamento della stagione intitolata Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione. Il Coro Adorno di Reggio-Emilia, con l’Acc ... torinotoday.it Antiqua torna a Settimo Torinese con VivaldiConsiglio comunale, quartieri, tribunale, strade. Essere presenti è un mestiere, non un’opzione. Con due caffè al mese sostieni il presidio locale e chi racconta ciò che ti riguarda davvero. Il ... torinotoday.it Settimo Torinese facebook SETTIMO TORINESE (TO) " : ` /" instagram.com/p/DXMMx-7ApjB/… x.com