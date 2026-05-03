A Santa Maria a Monte nasce ' Mellis Degustazioni' nuovo locale dedicato al miele

A Santa Maria a Monte è stato inaugurato un nuovo locale chiamato 'Mellis Degustazioni', gestito dalla famiglia Ferri, nota per la sua azienda Valle di Pinino. Il locale si concentra sulla degustazione e sulla ristorazione, collegandosi al tema del miele, richiamato dal nome. La cerimonia di apertura si è svolta recentemente, con la partecipazione di rappresentanti locali e clienti interessati alle proposte offerte.

Non poteva che legarsi al nome del miele, in questo caso nella sua declinazione latina, il nuovo progetto della famiglia Ferri, fondatrice della storica azienda Valle di Pinino che inaugura 'Mellis Degustazioni', un nuovo spazio dedicato alla degustazione e alla ristorazione festeggiato con il.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Monte Santa Maria Tiberina: 60 artisti per Artisti al Monte? Cosa scoprirai Come cambierà il borgo con 60 artisti nelle sue piazze? Chi sono gli artisti che creeranno opere tattili e sonore? Cosa rende la... Sicurezza idraulica: dal Consorzio Bonifica 2,8 milioni per lavori urgenti a Santa Maria a Monte, Santa Croce e CastelfrancoL'assemblea dell'Ente ha approvato tre variazioni di bilancio, stanziando complessivamente 7 milioni di euro per gli interventi nel pisano, nella... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Santa Maria Maggiore un mese con Maria; Trinità di Masaccio torna in Basilica di Santa Maria Novella con concerto di Paolo Fresu; La festa di Santa Caterina da Siena a Santa Maria Sopra Minerva.; Medioevo nel borgo di Santa Maria a Monte. Santa Maria a Vico, scoperta casa a luci rosseA Santa Maria a Vico, nel casertano, un’attività illecita è stata scoperta in un appartamento affittato da una donna che favoriva la prostituzione. La donna è stata denunciata per favoreggiamento ... cronachedellacampania.it Santa Maria a Monte, l'Amministrazione comunale fa il bilancio del 2025L’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte, chiude il 2025 con un bilancio che parla da solo: l’Amministrazione comunale ha lavorato con serietà, ... gonews.it Il nuovo raid nella frazione di Santa Maria a Monte arriva dopo settimane di polemiche sulle condizioni degli spogliatoi e dopo che era stata trovata una sistemazione per un giovane che aveva iniziato a dormire all’interno dell’impianto facebook Santa Maria del Popolo Roma Cappella della Rovere Pinturicchio due immagini vedere singolarmente x.com