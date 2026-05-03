a milano esplode la festa nerazzurra le immagini

A Milano, l'entusiasmo per la vittoria dell'Inter si manifesta con caroselli di auto, bandiere e striscioni che riempiono le strade da Corso Venezia a Piazza Duomo. La celebrazione si concentra anche allo stadio di San Siro, dove migliaia di tifosi si sono radunati per festeggiare il ventunesimo scudetto della squadra. Le immagini mostrano una città colorata e animata, testimone di un evento che ha coinvolto numerosi appassionati nerazzurri.

AGI - Caroselli d'auto, bandiere, striscioni. Da Corso Venezia a Piazza Duomo e, soprattutto a San Siro, esplode la festa nerazzurra per lo scudetto numero 21 dell'Inter. Festeggiamenti anche in altre città d'Italia, (l'Inter ha comunque un ottimo bacino di tifosi) per il titolo di campioni d'Italia che la squadra allenata da Chivu ha meritato. I festeggiamenti andranno avanti per diverse ore mentre la squadra dovrebbe festeggiare lo scudetto con un brindisi in una località rimasta fino a ora segreta. Lo scudetto numero 21 dell'Inter è stato salutato anche con spettacoli pirotecnici, in Piazza Duomo e in altre zone di Milano. Migliaia di persone sulle strade della città stanno festeggiando con i colori nerazzurri per ringraziare tutti i calciatori che hanno praticamente dominato per larga parte della stagione il campionato di serie A.🔗 Leggi su Agi.it

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