A Milano, le strade si riempiono di auto, bandiere e striscioni in segno di celebrazione per l'Inter, che conquista il suo ventunesimo scudetto. La festa coinvolge diverse zone della città, da Corso Venezia a Piazza Duomo, con particolare entusiasmo nei pressi dello stadio di San Siro. Le immagini mostrano cittadini riuniti in momenti di gioia, celebrando il successo della squadra con cori e manifestazioni di entusiasmo.

AGI - Caroselli d'auto, bandiere, striscioni. Da Corso Venezia a Piazza Duomo e, soprattutto a San Siro, esplode la festa nerazzurra per lo scudetto numero 21 dell'Inter. Festeggiamenti anche in altre città d'Italia, (l'Inter ha comunque un ottimo bacino di tifosi) per il titolo di campioni d'Italia che la squadra allenata da Chivu ha meritato. I festeggiamenti andranno avanti per diverse ore mentre la squadra dovrebbe festeggiare lo scudetto con un brindisi in una località rimasta fino a ora segreta. Lo scudetto numero 21 dell'Inter è stato salutato anche con spettacoli pirotecnici, in Piazza Duomo e in altre zone di Milano. Migliaia di persone sulle strade della città stanno festeggiando con i colori nerazzurri per ringraziare tutti i calciatori che hanno praticamente dominato per larga parte della stagione il campionato di serie A.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Milan esplode la festa nerazzurra. Le immagini

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