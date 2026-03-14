Dopo la partita tra Inter e Atalanta finita 1-1, la dirigenza nerazzurra ha deciso di adottare il silenzio stampa. La squadra e il club hanno preso questa decisione in risposta all’arbitraggio di Manganiello, che ha suscitato molte polemiche. L’ira dei nerazzurri si è concentrata sull’operato dell’arbitro, portando alla scelta di non rilasciare dichiarazioni ufficiali in questa fase.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Atalanta, Palladino dopo il pareggio con l’Inter: «Mi è piaciuta la risposta della squadra, potevano esserci strascichi ma abbiamo reagito da uomini. Sugli episodi dico questo» Lecce, Di Francesco prima del Napoli: «Ci vuole coraggio di saper controbattere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter Atalanta, esplode la rabbia nerazzurra: scatta il silenzio stampa! Nel mirino l’arbitraggio di Manganiello

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Temi più discussi: Ieri ad appiano martinez al lavoro. sabato intanto arriva l’atalanta. Inter, Lautaro prova ad accelerare i tempi; Arbitri, ancora polemiche: Inter-Atalanta a Manganiello dopo il flop in Genoa-Roma. La decisione su Doveri; Dove vedere Inter-Atalanta, Napoli-Lecce e Udinese-Juventus di serie A in tv e streaming; Sky – Atalanta, recuperato Ederson. Scamacca dal primo minuto: confronto azzurro con Esposito.

Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e KrstovicLeggi su Sky Sport l'articolo Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e Krstovic ... sport.sky.it

PAGELLE e TABELLINO Inter-Atalanta 1-1: Bisseck è ovunque, Ederson dà la svolta. Thuram fa arrabbiare San SiroPagelle Inter-Atalanta: voti top e flop da Thuram a Pio Esposito passando per Bisseck Carlos Augusto Ederson e Manganiello ... calciomercato.it

Al Var di Inter-Atalanta 1:1 c’era Matteo Gariglio, della sezione di Pinerolo ( dove il boss era Pierluigi Pairetto) che non ha valutato errore grave il contatto tra Scalvini e Frattesi , per il quale negli anni scorsi era sempre stato concesso il calcio di rigore, e ha qui x.com

Polemiche nel post partita di Inter-Atalanta: un'ora di attesa e alla fine la decisione di non mandare alcun tesserato per l'Inter. Scelta la via del silenzio stampa. - facebook.com facebook