A maggio è prevista la riconsegna della ciclostazione centrale a Legambiente nell' atrio rinnovato

A maggio sarà riconsegnata la ciclostazione centrale all’associazione ambientalista nell’atrio rinnovato della stazione di Pescara Centrale. La struttura, richiesta dalla cittadinanza da oltre un anno, è attesa dall’inizio del 2022 e ancora non era stata aperta al pubblico. La consegna è prevista per il mese prossimo, dopo i lavori di riqualificazione dell’area. La ciclostazione è destinata a diventare un punto di sosta e deposito per le biciclette.

«E anche oggi ti rispondo domani. Sin dal 2022 la cittadinanza attende l'apertura della ciclostazione nella stazione di Pescara Centrale. Un progetto strutturato bene, finanziato, frutto di un accordo di programma tra Comune di Pescara and Rfi e con il coinvolgimento di Legambiente per la.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate “La joie de vivre”, dal 2 al 9 maggio nell’Atrio d’Onore della ProvinciaArezzo, 27 aprile 2026 – Dal 2 al 9 maggio 2026 l’Atrio d’Onore della Provincia di Arezzo di via Ricasoli 48/50, ad Arezzo, ospita “La joie de... Nencetti, la mostra nell’Atrio d’Onore del Palazzo della ProvinciaArezzo, 13 aprile 2026 – Quest’anno si celebra il centenario della nascita del comandante partigiano Licio Nencetti. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tempo soleggiato per il ponte del primo maggio dopo le piogge del 30 aprile; Tre giorni, tanti eventi; Oria: Festaquiloni rinviata il primo maggio, si tiene domenica 3 maggio; Torino, CinemAmbiente Junior 2026, le proiezioni fino al 13 maggio. A maggio è prevista la riconsegna della ciclostazione centrale a Legambiente nell'atrio rinnovatoRfi (Rete Ferroviaria Italiana) chiarisce i tempi di riconsegna della ciclostazione nello scalo ferroviario di Pescara Centrale ... ilpescara.it Legambiente Reggio Emilia torna in piazza con un maggio all’insegna dell’economia circolareTre appuntamenti tra Reggio Emilia, Correggio e Carpi per riscoprire il valore degli oggetti e ridare senso alle cose dimenticate. Il tutto nel cuore del Festival dello Sviluppo Sostenibile. C’è un mo ... nextstopreggio.it Il fascicolo aperto dalla Procura di Trani dopo l'esposto di Legambiente sul concerto del 2022. Mercoledì interrogatori dai carabinieri - facebook.com facebook