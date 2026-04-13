Oggi si ricorda il centenario della nascita del comandante partigiano Licio Nencetti con una mostra allestita nell’Atrio d’Onore del Palazzo della Provincia. L’evento si svolge ad Arezzo e celebra una figura storica legata alla Resistenza italiana. La mostra rimarrà aperta al pubblico e raccoglie fotografie, documenti e oggetti legati alla vita e alle attività di Nencetti.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Quest’anno si celebra i l centenario della nascita del comandante partigiano Licio Nencetti. Nato a Lucignano (Arezzo) il 31 marzo 1926, Nencetti fu una delle figure più rappresentative della Resistenza aretina. Guidò la banda partigiana denominata “La Teppa” che fu protagonista di numerose azioni di contrasto e di disturbo alle truppe tedesche e fasciste soprattutto in Casentino e Valdichiana. Catturato in Pratomagno nel corso di un’azione di spostamento, fu fucilato nella piazza di Talla il 26 maggio 1944. Fu insignito delle Medaglie d'Argento e d'Oro al Valor Militare alla memoria. Per celebrare la ricorrenza, l’ ANPI Provinciale di Arezzo ha organizzato una serie di iniziative che hanno coinvolto la Regione Toscana, la Provincia di Arezzo e i comuni di Lucignano, Foiano e Talla.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nencetti, la mostra nell’Atrio d’Onore del Palazzo della Provincia

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