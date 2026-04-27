La joie de vivre dal 2 al 9 maggio nell’Atrio d’Onore della Provincia

Dal 2 al 9 maggio 2026, l’Atrio d’Onore della Provincia di Arezzo in via Ricasoli ospiterà una mostra collettiva organizzata dal Cenacolo degli Artisti Aretini. L’esposizione, intitolata “La joie de vivre”, presenterà le opere di diversi artisti locali e sarà accessibile durante tutta la settimana. L’iniziativa si svolge nello spazio dedicato alla cultura e all’arte della città, nel cuore della provincia.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Dal 2 al 9 maggio 2026 l’ Atrio d’Onore della Provincia di Arezzo di via Ricasoli 4850, ad Arezzo, ospita “La joie de vivre ”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini. Sabato 2 maggio, alle ore 17, l’inaugurazione della mostra presentata dal giornalista culturale Marco Botti. L’evento espositivo sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 19, a ingresso gratuito. Ospite speciale del vernissage sarà il professor Claudio Santori, che interverrà sul tema che dà il titolo all'iniziativa. La parte musicale dell'apertura sarà affidata alla voce soprano di Elisabetta Materazzi e al piano di Anna Liberatori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La joie de vivre”, dal 2 al 9 maggio nell’Atrio d’Onore della Provincia Notizie correlate Nencetti, la mostra nell’Atrio d’Onore del Palazzo della ProvinciaArezzo, 13 aprile 2026 – Quest’anno si celebra il centenario della nascita del comandante partigiano Licio Nencetti. Valsusa Filmfest, la 30esima edizione dedicata a Fabrizio De André: tutti gli appuntamenti dal 28 marzo al 24 maggio a Torino e provinciaDal 28 marzo al 24 maggio 2026 torna il Valsusa FilmFest, rassegna cinematografica e culturale di comunità dedicata ai temi della memoria storica,...