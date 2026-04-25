Avellino la corsa a sindaco entra nel vivo | ecco tutte le liste

Ad Avellino, la campagna elettorale per le amministrative si svolge con la presentazione delle liste al Comune di Piazza del Popolo. Da ieri mattina, sono state depositate ufficialmente le candidature e i documenti necessari, segnando l'inizio della fase più intensa della corsa al ruolo di sindaco. Le procedure prevedono la consegna e la verifica dei nomi e delle firme da parte delle autorità competenti.

Ad Avellino, da ieri mattina, al Comune di Piazza del Popolo, passano le liste e i nomi.Carta dopo carta, firma dopo firma.È l’ingresso ufficiale nella corsa alle amministrative.I protagonisti: Pizza, Nargi e FestaIn campo ci sono tre candidati alla poltrona di sindaco: Nello Pizza, Laura Nargi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Corsa a sindaco, si entra nel vivo: Azione con OlivettiPartita ufficialmente la sfida per la conquista della poltrona di primo cittadino. Leggi anche: Ginnastica, la stagione entra nel vivo: tutte le gare su Volare Tv e Sportface Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Avellino, è corsa a 3 tra Pizza, Nargi e Festa; Avellino, la corsa a sindaco entra nel vivo: ecco tutte le liste; Mantova rimandato, l’Avellino passa al Martelli con due reti nella ripresa; Di Corsa per Serino: il 25 aprile la quarta edizione in memoria di Felice Pellecchia. Avellino, corsa alle liste: fedelissimi e new entryCorsa contro il tempo per le liste Ad Avellino si entra nelle ore decisive per la presentazione delle liste elettorali, fissata tra il 24 e il 25 aprile. I candidati sindaco lavorano senza sosta per [ ... irpiniaoggi.it Compleanno con candidatura: Laura Nargi si regala la corsa a sindaca di AvellinoLaura Nargi ha ufficializzato la sua candidatura a sindaca di Avellino nel giorno del suo compleanno, lanciando la sfida per le prossime amministrative con una coalizione civica composta da almeno cin ... irpinianews.it Magia di #Birindelli, il #Monza resta in lotta per la vetta. Bene l'Avellino x.com Con questo striscione i tifosi dell’Avellino deridono il ds del Bari, Valerio Di Cesare. - facebook.com facebook