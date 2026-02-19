Le Stanze dell’Arte 2026 a Salerno

Le Stanze dell’Arte Salerno 2026 si svolgono dal 20 febbraio all’8 marzo, dopo aver ricevuto il via libera dall’amministrazione comunale. La mostra si tiene negli ambienti storici di Palazzo Fruscione, situato in Vicolo Adelberga, e coinvolge artisti locali e nazionali. Sono esposte opere di diversi stili e tecniche, attirando appassionati e visitatori curiosi. La manifestazione offre un’occasione per scoprire nuove espressioni artistiche in un edificio che racconta secoli di storia. La rassegna invita il pubblico a esplorare l’arte contemporanea in un contesto unico.

Le Stanze dell'Arte Salerno 2026 tornano dal 20 febbraio all'8 marzo negli spazi storici di Palazzo Fruscione, in Vicolo Adelberga. La rassegna di arte contemporanea giunge alla quinta edizione e conferma il suo format originale: ogni artista abita una stanza, trasformando l'ambiente in uno spazio narrativo e immersivo. Un progetto espositivo unico nel cuore di Salerno. Ideata e diretta dall'artista salernitana Olga Marciano, la rassegna costruisce un dialogo tra pittura, scultura e installazione. L'obiettivo è valorizzare la pluralità dei linguaggi artistici e favorire un'esperienza fondata sull'ascolto, sulla relazione e sull'interazione con il pubblico.