Corteo al Colosseo Pro Flotilla dopo il blitz di Israele

Una manifestazione di grande portata si è svolta oggi nel centro di Roma e in altre città italiane, in seguito all’azione militare condotta contro le navi della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. Il corteo, con protagonisti numerosi partecipanti, ha attraversato le vie principali, manifestando solidarietà e protesta in risposta all’intervento militare recente. La mobilitazione si è conclusa nel vicino sito archeologico del Colosseo, dove si sono svolti alcuni momenti di raccolta e dibattito.

Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 Una mobilitazione di massa ha attraversato la Capitale e i principali centri italiani in risposta al recente intervento militare contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. Davanti al Colosseo, migliaia di persone, con una folta rappresentanza di studenti, hanno dato vita a un corteo pacifico caratterizzato dall'esposizione di bandiere palestinesi e dalla recitazione di slogan critici verso l'esecutivo e le politiche internazionali. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Corteo al Colosseo Pro Flotilla dopo il blitz di Israele Corteo al Colosseo Pro Flotilla dopo il blitz di Israele Notizie correlate Flotilla, il presidio al Colosseo si trasforma in un corteo (VIDEO)AGI - Il gran numero di partecipanti al presidio per la Flotilla al Colosseo si è trasformato in un corteo che ha percorso i Fori Imperiali verso... Flotilla, a Roma il corteo da Piazza del Colosseo: "Blocchiamo tutto"Hanno risposto in tanti all’appello lanciato dalle comunità palestinesi per una manifestazione in risposta al blocco del secondo convoglio della... Contenuti di approfondimento Corteo al Colosseo Pro Flotilla dopo il blitz di Israele(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 Una mobilitazione di massa ha attraversato la Capitale e i principali centri italiani in risposta al recente intervento militare contro le imbarcazioni ... ilmattino.it Cortei pro-Flotilla: migliaia in piazza per chiedere la liberazione degli attivistiDopo l’intercettazione israeliana al largo di Creta della Global Sumud Flotilla con gli aiuti per Gaza, presidi e cortei spontanei in molte città italiane ... rainews.it