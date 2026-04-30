Oggi nel centro della città si è svolto un corteo con circa 2.000 partecipanti in solidarietà con la Flotilla, una nave coinvolta in un'operazione di protesta. Durante la manifestazione, un'attivista è stata arrestata dalle forze di polizia. Un video diffuso mostra la donna affermare di essere stata rapita in acque internazionali dalle forze di occupazione israeliane. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti.

Bologna, 30 qprile 2026 – “Se state guardando questo video sappiate che le forze di occupazione israeliane mi hanno rapita in acque internazionali”. A parlare è Angela Marsano, attivista bolognese dei Municipi sociali (figlia della vice sindaca di Melissano, Lecce e da tempo residente a Bologna), a bordo della Flotilla fermata l’altra sera a 70 miglia da Creta. Il video è stato postato sui profili social di yabasta. bologna, Luna e Tpo. Marsano è tra i 24 italiani arrestati dalla Marina israeliana. https:www.ilrestodelcarlino.itanconacronacamarchigiani-flotilla-vittorio-sergi-marco-montenovi-maurizio-menghini-d273qibi Il corteo per la Flotilla e per Gaza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corteo per la Flotilla, arrestata attivista. In 2mila sfilano in centro

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C’erano tutti. E espellono dal corteo chi ha una bandiera ucraina. Quindi direi che ti devi curare da uno specialista in doppia morale x.com