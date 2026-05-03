A fuoco il campo del ripetitore tv su via Bonomea; il fumo si vede dalla città VIDEO e FOTO

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in un campo situato in via Bonomea, di fronte al civico 114. L’incendio ha interessato un’area dove si trova un’antenna utilizzata come ripetitore di segnale televisivo, di proprietà di Raiway. Il fumo è visibile dalla città e si sono formati fumi neri che si sono diffusi nell’aria. L’evento si è verificato intorno alle 17:50.