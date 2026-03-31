A fuoco un campo in Friuli il fumo si vede da Trieste | in fiamme anche un' autobotte

Oggi alle 15:30 un incendio si è sviluppato in un campo nel Friuli, originato da una mietitrebbia. Il rogo si è esteso alla vegetazione circostante, generando una densa coltre di fumo visibile anche da Trieste. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno cercato di contenere le fiamme. È stata anche coinvolta un’autobotte per spegnere l’incendio.

È successo a Fiumicello, intorno alle 15 e 30. Al lavoro due elicotteri, di vigili del fuoco e protezione civile. Notizia in aggiornamento Intorno alle 15 e 30 di oggi il ridotto incendio di una mietitrebbia in un campo friulano ha attecchito sulla vegetazione e ha cominciato a espandersi. Non sono ancora disponibili cifre ufficiali sulla quantità di terreno coinvolto, ma le fiamme stanno venendo trattate con la massima attenzione: sono infatti aiutate dal vento in crescita, si dirigono verso le case e potrebbero cambiare direzione da un momento all'altro. Al lavoro i vigili del fuoco di Udine, Monfalcone e Trieste con diversi mezzi e un elicottero da Venezia: un'autobotte è rimasta bloccata nelle operazioni e ha preso fuoco; non se ne conoscono le condizioni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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