A Firenze si svolge dal 4 all'8 maggio la manifestazione intitolata 'Dammi il 5', promossa dal Quartiere 5 del Comune di Firenze. L'evento è organizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Girasole e il Consorzio Co&So. La manifestazione prevede iniziative dedicate all'educazione e alla partecipazione della comunità locale, coinvolgendo diverse realtà del quartiere. La proposta si inserisce nel calendario annuale dedicato alle attività di quartiere.

Firenze, 3 maggio 2026 – Al via a Firenze dal 4 all'8 maggio 'Dammi il 5', l'annuale manifestazione promossa dal Quartiere 5 del Comune di Firenze, realizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Girasole e il Consorzio Co&So. Ci saranno cinque giornate con iniziative educative, ludiche e culturali che animeranno diversi spazi del territorio, valorizzando il lavoro svolto durante l’anno dalla Ludoteca La Prua, dal Centro Giovani L’Isola e dal Centro Aggregativo L’Approdo. L’iniziativa, è stato spiegato dal Comune di Firenze, coinvolgerà bambini, ragazzi, giovani e famiglie in un calendario diffuso di appuntamenti, con la partecipazione attiva di associazioni e realtà locali, a conferma del ruolo centrale dei servizi educativi e aggregativi nella costruzione di comunità inclusive e coese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze parte 'Dammi il 5', iniziative di educazione e partecipazione nel Q5

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