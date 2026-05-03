A dicembre, un dirigente ha contattato l’allenatore, già impegnato in un’altra squadra, per proporre un ruolo, ma ha ricevuto un rifiuto. Zidane, ex calciatore, è riconosciuto come uno dei più tecnici e intelligenti nella storia del calcio. La sua carriera si è sviluppata partendo dal campo e proseguendo nel mondo della gestione, senza passare per tappe intermedie di rilievo pubblico.

Ci sono carriere che partono dal basso e altre che sono già partite prima di iniziare. Zidane chiaramente è stato uno dei giocatori di calcio più deliziosi della storia, più tecnici e intelligenti. Più belli da vedere ma non senza concretezza. E subito, da neo-patentato degli allenatori è finito ad allenare il Madrid. La sua conoscenza dello spogliatoio ha aiutato diremmo più di un po’. Subito tre Champions di fila. Poi l’allontanamento e dal 2021 l’attesa per l’eventuale ritorno a Madrid o per la panchina della nazionale francese. Quasi come se fosse il suo destino, come se non gli interessasse di altro o come se quasi lo pretendesse. Alla fine così sarà.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A dicembre Florentino ha chiamato Zidane dopo Xabi Alonso e ha ricevuto il suo secco “no”

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