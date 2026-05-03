A cosa servono le sopracciglia dalla protezione degli occhi ai segnali sociali | un biologo spiega la loro funzione

Le sopracciglia sono parte integrante del nostro volto e svolgono diverse funzioni biologiche. Oltre a contribuire all’espressione facciale, aiutano a proteggere gli occhi dal sudore e dalla polvere. Inoltre, comunicano segnali sociali e emotivi, facilitando l’interazione tra le persone. Nonostante la loro importanza, molte persone tendono a trascurarle o a dedicar loro poco tempo, senza rendersi conto delle loro funzioni fondamentali.

Spesso passiamo il tempo a perfezionarle o addirittura dimentichiamo anche di averle, ma le sopracciglia sono un tratto importantissimo del nostro corpo. Diversi studi hanno dimostrato la loro utilità non solo nel proteggere gli occhi da sostanze esterne come sudore o pioggia, ma anche nel comunicare emozioni primordiali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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