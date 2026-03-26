Gli eye patches sono spesso associati a contenuti estetici sui social media, ma in realtà sono strumenti utili nella cura quotidiana della zona occhi. Questi prodotti, disponibili in diverse formulazioni, mirano a ridurre gonfiore, occhiaie e segni di stanchezza. La scelta tra un prodotto efficace e uno dall’aspetto accattivante non è obbligatoria, poiché molti eye patches combinano funzionalità e un design attraente.

Meglio un prodotto che funziona davvero o un prodotto cool e aesthetic? Tranquille: gli eye patches soddisfano entrambe le esigenze. Piccoli oggetti per la skincare occhi che servono per dare sollievo a una delle zone più delicate del nostro viso, e contemporaneamente pensati per essere mostrati, condivisi e fotografati. Ne esistono di tutti i tipi: colorati, con glitter, con i loghi dei nostri brand beauty preferiti. Oltre che il must have per le occhiaie, negli ultimi anni i patch occhi sono diventati un vero e proprio fenomeno social. Molte persone si chiedono: funzionano davvero o sono diventati virali per un altro motivo? Skincare occhiaie: il fenomeno virale degli eye patches. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gli eye patches sono solo instagrammabili? Assolutamente no. Ecco a cosa servono e i loro benefici per la skincare occhi

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