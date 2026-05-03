A Chieti un convegno su Medio Oriente Iran e lo Stretto di Hormuz
Lunedì 11 maggio 2026, alle 17.30, il Caffè Letterario di Chieti Scalo ospiterà un convegno dedicato alla situazione nel Medio Oriente, con particolare attenzione all’Iran e allo Stretto di Hormuz. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti di storia, politica e relazioni internazionali, pronti a discutere i temi di attualità e le dinamiche di questa regione strategica. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto di approfondimento culturale.
Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 17.30, il Caffè Letterario di Chieti Scalo ospiterà un dibattito di alto profilo con esperti di storia, politica e relazioni internazionali.? In un momento di estrema delicatezza per gli equilibri mondiali, Chieti diventa centro del dibattito internazionale. con.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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A Chieti un convegno su Medio Oriente, Iran e lo Stretto di Hormuz?Chieti - Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 17.30, il Caffè Letterario di Chieti Scalo ospiterà un dibattito di alto profilo con esperti di storia, politica e relazioni internazionali. agenziastampaitalia.it
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MEDIO ORIENTE | Una "superpetroliera" iraniana con un carico di 1,9 milioni di barili di greggio sarebbe riuscita a "sfuggire" al blocco della Marina Usa nell'area dello Stretto di Hormuz e a "raggiungere l'Estremo Oriente": lo riferisce l'agenzia Anadolu, citand x.com