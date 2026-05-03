A Chieti un convegno su Medio Oriente Iran e lo Stretto di Hormuz

Lunedì 11 maggio 2026, alle 17.30, il Caffè Letterario di Chieti Scalo ospiterà un convegno dedicato alla situazione nel Medio Oriente, con particolare attenzione all’Iran e allo Stretto di Hormuz. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti di storia, politica e relazioni internazionali, pronti a discutere i temi di attualità e le dinamiche di questa regione strategica. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto di approfondimento culturale.