Crisi in Medio Oriente | l’Iran apre lo Stretto di Hormuz Trump annuncia altri attacchi

In un nuovo sviluppo nella crisi in Medio Oriente, l’Iran ha aperto lo Stretto di Hormuz, una delle rotte strategiche per il traffico marittimo globale. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di lanciare ulteriori attacchi contro l’Iran, mentre il clima di tensione tra le due parti si intensifica.

Il clima di tensione in Medio Oriente continua a salire. il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un duro avvertimento dichiarando che “oggi l’Iran sarà colpito molto duramente”, escludendo qualsiasi possibilità di negoziato. Trump ha inoltre ribadito la linea più dura possibile nei confronti di Teheran, chiedendo “la resa incondizionata” del Paese e chiudendo completamente alla prospettiva di un dialogo diplomatico. Nel frattempo l’Iran ha annunciato di riaprire lo Stretto di Hormuz al traffico marittimo internazionale, garantendo il passaggio alle navi commerciali. Tuttavia Teheran ha lanciato un chiaro avvertimento: le imbarcazioni appartenenti agli Stati Uniti e a Israele saranno considerate obiettivi militari e potrebbero essere attaccate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Trump: “Allargheremo a nuovi bersagli gli attacchi contro l’Iran”. Teheran apre lo stretto di Hormuz: “Colpiremo solo le navi di Usa e Israele”Trump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’ Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo.

Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran

