A Casola trionfa il carro della società Peschiera

A Casola Valsenio si è conclusa il primo maggio la Festa di Primavera con la seconda sfilata notturna dei carri allegorici. La manifestazione, che celebra una tradizione di oltre cento anni, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, prevalentemente giovane. Tra i carri in gara, si è distinto quello della società Peschiera, che ha ottenuto la vittoria. La serata ha confermato l’interesse verso l’evento, che ogni anno richiama numerosi spettatori.

Con la seconda sfilata in notturna dei carri allegorici ‘seri’ si è conclusa il primo maggio la Festa di Primavera di Casola Valsenio, gratificata da una grande presenza di pubblico, in gran parte giovanile: ottimo segnale per una manifestazione che perpetua una tradizione centenaria. Gli imponenti carri con i figuranti in costume che propongono temi che affliggono la nostra società hanno sorpreso e colpito la giuria, presieduta dallo scrittore Carlo Lucarelli e composta dallo scultore Giovanni Ruggiero, dall’architetta Arianna Di Biase, dall’attrice Monica Camporesi e dal regista Domenico Ciolfi. Riguardo alla sfilata pomeridiana del 25...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Casola trionfa il carro della società Peschiera Notizie correlate Sipario sul Carnevale. Tra danza e musica il carro di Olimpia 2 trionfa al ’Castlein’È la scuderia Olimpia 2, con il carro ’Catturati dalla rete’, il vincitore del carnevale del Castlein 2026 a Castelnovo Sotto, che si è chiuso ieri... Cantamaggio, trionfa il carro “Un mondo da salvare” del gruppo Maggiaioli AICS Terni – ASD Il SaliceDopo la partecipata sfilata della sera del 30 aprile arrivano i verdetti del cantamaggio 2026.