Sipario sul Carnevale Tra danza e musica il carro di Olimpia 2 trionfa al ’Castlein’

Olimpia 2 ha vinto il Carnevale di Castelnovo Sotto con il carro “Catturati dalla rete”. La vittoria deriva dalla creatività e dalla cura nei dettagli, che hanno conquistato il pubblico e la giuria durante le quattro domeniche di sfilate. La parata ha coinvolto numerosi gruppi di ballo e musicisti, creando un’atmosfera festosa in tutta la città. La vittoria segna un nuovo successo per la scuderia Olimpia 2 e il suo team.

È la scuderia Olimpia 2, con il carro ’ Catturati dalla rete ’, il vincitore del carnevale del Castlein 2026 a Castelnovo Sotto, che si è chiuso ieri dopo quattro domeniche di sfilate. Un carro sulla rete di internet usata per comunicare, informarsi, per conoscere in modo sempre più frenetico, a volte morboso e sconsiderato. Essere connessi sembra quasi un’esigenza vitale. L’Olimpia 2 si chiede: "Riusciremo a non essere fagocitati da questa rete e rimettere al centro le esigenze vitali e i valori che, in passato, rendevano il mondo più umano?". Al secondo posto la scuderia Montagnola, seguita dal Club69-Classe 96, vincitrice un anno fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

