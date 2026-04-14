Tutti Matti in Emilia arriva in Piazza Verdi a Busseto

In aprile 2026, Piazza Verdi a Busseto ospita l’evento “Tutti Matti in Emilia”, organizzato dall’associazione Teatro Necessario, che quest’anno celebra i 25 anni di attività. La manifestazione coinvolge diverse performance e iniziative dedicate alla comunità locale, con il coinvolgimento di artisti e partecipanti di varie età. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle celebrazioni per il quarto di secolo dell’associazione teatrale.

Un momento molto speciale questo aprile 2026 per Teatro Necessario che proprio in questo mese festeggia i suoi 25 anni di attività. La compagnia, di rientro dal tour di Clown in libertà in Costa d’Avorio, per la prima volta in Africa, ospite del prestigioso MASA Festival di Abidjan, grazie al.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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