A Brindisi, due fratelli sono deceduti a poche ore di distanza, entrambi a causa di infarti. Una terza sorella ha accusato un malore ed è attualmente in condizioni gravi. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità sanitare stanno indagando sulle cause di questi decessi e sui motivi dei malori. La vicenda coinvolge direttamente più membri di una stessa famiglia, tutti colpiti da problemi di salute improvvisi.

Tragedia familiare a San Donaci, in provincia di Brindisi. Due fratelli, Angelo e Claudia Verdoscia, sono morti a distanza di poche ore, entrambi stroncati da un infarto. L’uomo aveva 50 anni, la donna 62. La terza sorella, appresa la notizia dei due decessi, ha a sua volta accusato un malore e ora è ricoverata in condizioni gravi all’ospedale Perrino. Brindisi, morti i fratelli Verdoscia: entrambi stroncati da un infarto Anche la terza sorella colpita da un malore Il cordoglio dell'amministrazione comunale Brindisi, morti i fratelli Verdoscia: entrambi stroncati da un infarto La comunità di San Donaci, comune di circa 6 mila abitanti, è stata profondamente scossa dal dramma familiare che ha colpito la famiglia Verdoscia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - A Brindisi i fratelli Verdoscia morti di infarto uno dopo l'altro, malore per la terza sorella: è grave

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Temi più discussi: Brindisi, due fratelli stroncati da infarto a poche ore di distanza | La terza sorella ha malore dopo la notizia: ricoverata; Dramma in paese: fratello e sorella muoiono a poche ore di distanza, malore per un'altra sorella; Due fratelli hanno un infarto e muoiono lo stesso giorno, la terza sorella ha malore dopo la notizia; Brindisi, fratelli stroncati da un infarto uno dopo l'altro a San Donaci: poi anche l'altra sorella si sente male.

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