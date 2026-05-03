A Bologna una singola costa quasi 600 euro | prezzi in aumento del 37% in sei anni

A Bologna, affittare una singola costa ormai quasi 600 euro al mese, segnando un aumento del 37% rispetto a sei anni fa. La città si conferma tra le più care in Italia per gli studenti in cerca di una stanza. I dati evidenziano come i prezzi siano cresciuti costantemente nel tempo, rendendo sempre più difficile trovare soluzioni economiche per chi vive fuori casa.

Bologna si conferma una delle città universitarie più costose d’Italia per chi cerca una stanza in affitto. Per studenti fuori sede e giovani lavoratori trovare una sistemazione nel capoluogo emiliano-romagnolo significa oggi affrontare una spesa media di 599 euro al mese per una stanza singola.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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