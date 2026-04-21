Nel quarto trimestre del 2025, il costo medio dell’assicurazione Rc auto in Italia si attesta a 432 euro, secondo i dati diffusi dall’IVASS. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si registra un aumento del 3,5% in termini nominali e del 2,3% considerando l’inflazione. La cifra rappresenta un incremento rispetto ai periodi precedenti e riflette le variazioni nel settore assicurativo nel corso degli ultimi mesi.

Nel quarto trimestre del 2025 il costo medio dell’ Rc auto in Italia si attesta a 432 euro. Il dato, diffuso dall’ Ivass, segna un aumento del 3,5% su base annua in termini nominali e del 2,3% in termini reali. Il rialzo segue il trend degli ultimi anni, ma con un ritmo meno intenso rispetto al passato recente. Se nel 2024 la crescita aveva toccato il +6,6% e nel 2023 il +7,8%, oggi la tendenza appare in rallentamento. Rc auto, quanto sono aumentati i prezzi dal 2022. Secondo il Codacons, dal 2022 a oggi le tariffe Rc auto sono cresciute complessivamente del 22,4%. In termini concreti, ogni assicurato paga mediamente 79 euro in più rispetto a tre anni fa.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzi Rc Auto in aumento, l’assicurazione costa 432 euro agli italiani

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