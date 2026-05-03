60ª Stagione concertistica OPV gran finale con Maurizio Baglini Simone Lonardi e Francesco Omassini
Il 7 maggio 2026 alle 20.45 all’Auditorium Pollini di Padova si svolgerà il concerto conclusivo della 60ª stagione dell’Orchestra di Padova e del Veneto. L’evento vedrà protagonisti il pianista Maurizio Baglini, il violoncellista Simone Lonardi e il direttore Francesco Omassini. La serata rappresenta il finale di un ciclo di concerti iniziato circa un anno prima.
Giovedì 7 maggio 2026 alle ore 20.45 all’Auditorium Pollini di Padova si terrà il gran finale della 60ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e dl Veneto. Per l’occasione, sul palco del Pollini salirà il pianista Maurizio Baglini insieme alla Prima tromba OPV, Simone Lonardi, solisti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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