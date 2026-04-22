Teatro Arbostella gran finale di stagione con Sasà Palumbo in Io Alfredo e Valentina

Si avvia alla conclusione la fortunata XVIII Stagione teatrale del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno, che si prepara a salutare il pubblico con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone firmato da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo.A chiudere la stagione sarà uno dei protagonisti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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