argentia il gran finale con cucinotta stagione sold out guardando al futuro

A Argentia, la stagione si conclude con un grande spettacolo di Maria Grazia Cucinotta. La commedia

Il debutto nello scorso ottobre con un comico "Don Chisciotte", il gran finale fra febbraio e marzo, con "La moglie fantasma" con Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo (il 27 febbraio) e "Rumori fuori scena" di Michael Frayn con i dieci attori di The Kitchen Company (il 13 marzo). A fine corsa 400 abbonamenti staccati e spettacoli in maggioranza sold out, Sala Argentia archivia una stagione da boom e già guarda alla prossima, "dobbiamo avere il calendario definito - così lo storico direttore di sala Pier Invernizzi - il più presto possibile, e lo presenteremo in maggio". Nessuna anticipazione: "Stiamo ancora limando".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

