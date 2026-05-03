500 docenti denunciati | Lavenia | ‘Serve supporto non solo test

Negli ultimi mesi sono state denunciate circa 500 persone che lavorano nel settore dell’istruzione, in particolare docenti. Un rappresentante del settore ha sottolineato la necessità di offrire un supporto più concreto ai professionisti, invece di limitarsi ai test d’ingresso. Si discute anche di come la supervisione psicologica possa contribuire a ridurre i contenziosi con i genitori, considerando le sfide quotidiane che affrontano gli insegnanti.

? Cosa scoprirai Perché i test d'ingresso non bastano a prevenire le denunce?. Come può la supervisione psicologica ridurre i contenziosi con i genitori?. Cosa spinge 500 docenti a finire in tribunale negli ultimi anni?. Chi deve sostenere gli insegnanti per evitare errori relazionali in classe?.? In Breve Circa 500 insegnanti sono stati processati dai genitori negli ultimi dodici anni.. Giuseppe Lavenia propone gruppi di supervisione mensili guidati da psicologi esperti.. Lo stress relazionale causa errori che alimentano i contenziosi legali con le famiglie.. Il supporto psicologico serve a gestire cyberbullismo e dipendenze tecnologiche in classe.🔗 Leggi su Ameve.eu

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