Lavenia | Nessun algoritmo può colmare il vuoto degli orfani digitali Ai ragazzi serve presenza non solo sorveglianza
L'Unione Europea ha adottato nuove misure volte a rafforzare la protezione dei minori online, eliminando alcune barriere che finora limitavano le azioni delle piattaforme digitali. Una delle dichiarazioni più significative riguarda l'esigenza di un intervento più umano nei confronti dei giovani, sottolineando che la presenza reale è più importante di semplici strumenti di sorveglianza automatica. Questa scelta mira a garantire un ambiente digitale più sicuro per i ragazzi.
L'Unione Europea compie un passo decisivo verso la tutela dei minori nell'ecosistema digitale, rimuovendo di fatto ogni alibi tecnico per i giganti del web. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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