Stress docenti e contenziosi con le famiglie in aumento Lavenia | 500 insegnanti denunciati in 12 anni la scuola ha bisogno di supervisione non solo di test all’ingresso

Negli ultimi dodici anni, circa 500 insegnanti sono stati denunciati dai genitori e successivamente processati. In parallelo, si registra un incremento dello stress tra i docenti, a testimonianza di una scuola che appare sempre più sotto pressione. La questione solleva il tema della gestione delle relazioni tra insegnanti e famiglie, evidenziando la necessità di interventi di supervisione e supporto più efficaci nel sistema scolastico.