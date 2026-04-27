Stress docenti e contenziosi con le famiglie in aumento Lavenia | 500 insegnanti denunciati in 12 anni la scuola ha bisogno di supervisione non solo di test all’ingresso
Negli ultimi dodici anni, circa 500 insegnanti sono stati denunciati dai genitori e successivamente processati. In parallelo, si registra un incremento dello stress tra i docenti, a testimonianza di una scuola che appare sempre più sotto pressione. La questione solleva il tema della gestione delle relazioni tra insegnanti e famiglie, evidenziando la necessità di interventi di supervisione e supporto più efficaci nel sistema scolastico.
Negli ultimi dodici anni circa 500 insegnanti sono stati denunciati dai genitori e processati. Un dato che, insieme all’aumento dello stress tra i docenti, fotografa una scuola sempre più sotto pressione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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