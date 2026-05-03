5 Broken Cameras chiude le manifestazioni per Liberazione e festa del lavoro

Il film “5 Broken Cameras” ha concluso le iniziative organizzate per celebrare la Liberazione e la festa del lavoro ad Arezzo. L’evento ha attirato l’attenzione di partecipanti e organizzatori, che hanno assistito alla proiezione e alle attività correlate. La chiusura delle manifestazioni si è svolta nel rispetto del programma previsto, segnando la fine delle celebrazioni pubbliche di questi eventi.

Arezzo, 3 maggio 2026 – “5 Broken Cameras ” chiude le manifestazioni per Liberazione e festa del lavoro. Appuntamento il 5 maggio al Colle del Pionta. Martedì 5 maggio, al colle del Pionta l’evento conclusivo della rassegna “ 25 aprile – 1 maggio: memoria, Resistenza, cultura”: la proiezione del documentario “5 Broken Cameras” di Emad Burnat e Guy Davidi. Alle ore 19 aperitivo sociale, alle 20 introduzione di Luisa Morgantini, alle 20.15 la proiezione e alle 21.45 il dialogo con gli autori. Promotrice dell’iniziativa è Rete Arezzo R-esiste della quale fanno parte Psycho Hill, Cgil, Arci, Centro Onda d’urto, Anpi, Chimera Arcobaleno Arcigay,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “5 Broken Cameras” chiude le manifestazioni per Liberazione e festa del lavoro Notizie correlate Festa della Liberazione, in diretta le celebrazioni del 25 aprile. Manifestazioni e cortei per l’81esimo anniversarioMattarella salirà all'altare della patria a Roma per deporre una corona d'alloro, accompagnato da Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera... Coop sceglie di chiudere i supermercati per la Liberazione e la Festa del Lavoro: "Una decisione identitaria"I supermercati Coop della provincia saranno chiusi in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del primo maggio, Festa del Lavoro. Altri aggiornamenti Si parla di: NEL CUORE DEL CONFLITTO | ISRAELE E PALESTINA NEL CINEMA DI GUY DAVIDI | IL REGISTA SARÀ PRESENTE IN SALA; Giornata della Liberazione. La mappa degli eventi. Cerimonie per i caduti. 5 Broken Cameras chiude le manifestazioni per Liberazione e festa del lavoroArezzo, 3 maggio 2026 – 5 Broken Cameras chiude le manifestazioni per Liberazione e festa del lavoro. Appuntamento il 5 maggio al Colle del Pionta. Martedì 5 maggio, al colle del Pionta l’evento con ... lanazione.it