Coop sceglie di chiudere i supermercati per la Liberazione e la Festa del Lavoro | Una decisione identitaria
In provincia, i supermercati Coop resteranno chiusi il 25 aprile e il 1° maggio, in occasione rispettivamente della Festa della Liberazione e della Festa del Lavoro. La decisione è stata comunicata come una scelta identitaria, senza indicare eventuali variazioni o aperture alternative per quei giorni. La chiusura riguarda tutti i punti vendita del territorio in queste due date.
I supermercati Coop della provincia saranno chiusi in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del primo maggio, Festa del Lavoro. “Da sempre la storia del movimento cooperativo corre in parallelo con i valori delle due ricorrenze - viene evidenziato da Coop Alleanza 3.0 -. Per questo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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