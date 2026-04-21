Coop sceglie di chiudere i supermercati per la Liberazione e la Festa del Lavoro | Una decisione identitaria

In provincia, i supermercati Coop resteranno chiusi il 25 aprile e il 1° maggio, in occasione rispettivamente della Festa della Liberazione e della Festa del Lavoro. La decisione è stata comunicata come una scelta identitaria, senza indicare eventuali variazioni o aperture alternative per quei giorni. La chiusura riguarda tutti i punti vendita del territorio in queste due date.