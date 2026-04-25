Oggi si celebra l’81esimo anniversario della Liberazione con manifestazioni e cortei in diverse città italiane. Le celebrazioni principali si svolgono a Roma, dove alle 9 il capo dello stato partecipa a un evento pubblico. In varie località si svolgono raduni e commemorazioni ufficiali, con sfilate e discorsi dedicati a questa ricorrenza nazionale. La giornata è dedicata a ricordare i momenti storici legati alla fine del regime fascista e alla liberazione dal nazifascismo.

Mattarella salirà all'altare della patria a Roma per deporre una corona d'alloro, accompagnato da Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Tajani alle Fosse Ardeatine, Salvini al Florence american cemetery. Elly Schlein sarà a Sant’Anna di Stazzema Roma, 25 aprile 2026 - Oggi si celebra il 25 aprile, 81esimo anniversario della Liberazione. Il capo dello stato Sergio Mattarella alle 9.00 salirà all'altare della patria a Roma per deporre una corona d'alloro. Lo accompagneranno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Festa della Liberazione, in diretta le celebrazioni del 25 aprile. Manifestazioni e cortei per l’81esimo anniversario

Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26)

Notizie correlate

25 aprile, 81esimo anniversario della Liberazione: le celebrazioni a PadovaIn occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione, il Comune promuove una cerimonia commemorativa e una serie di eventi collegati.

L’81esimo anniversario della Liberazione: il senatore Casini alle celebrazioni del 25 aprileIn occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, il Comune di Modigliana — medaglia di bronzo al valore civile...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Festa della Liberazione 2026; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione.

Festa della Liberazione, in diretta le celebrazioni del 25 aprile. Manifestazioni e cortei per l’81esimo anniversarioMattarella salirà all'altare della patria a Roma per deporre una corona d'alloro, accompagnato da Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Tajani alle Fosse ... quotidiano.net

Buon 25 aprile 2026: frasi, citazioni e immagini per la Festa della LiberazioneBuon 25 aprile 2026: frasi, citazioni e immagini per la Festa della Liberazione in programma oggi. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

Buona Festa della Liberazione a tutti! Oggi è il 25 aprile, una giornata di memoria, libertà e speranza. Una giornata che ci ricorda quanto siano importanti la dignità, la pace, la giustizia e la solidarietà tra le persone Un pensiero speciale va a tutte - facebook.com facebook