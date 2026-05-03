4° Campionato Interforze De Francesco a Cerchiara

Cerchiara di Calabria ha accolto il 4° Campionato Italiano Interforze, evento dedicato alle forze armate e di polizia. La manifestazione si è svolta nel territorio locale, coinvolgendo diverse squadre provenienti da varie regioni. La giornata ha visto competizioni sportive e momenti di aggregazione, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e volontari. L'evento ha rappresentato un'occasione di incontro tra le diverse forze e la comunità locale.

4° Campionato Italiano Interforze: Cerchiara di Calabria celebra sport, identità e istituzioni. Cerchiara di Calabria ha ospitato il 4° Campionato Italiano Interforze, trasformando la giornata in un momento di incontro tra sport, partecipazione e valorizzazione del territorio. Un appuntamento che ha visto la presenza di atleti, rappresentanti istituzionali e cittadini, confermando la capacità della comunità locale di accogliere eventi di rilievo nazionale. La presenza dell’on. Luciana De Francesco. Alla manifestazione ha preso parte la Segretario-Questore e Consigliera Regionale di Fratelli d’Italia, l’ on. Luciana De Francesco, che al termine dell’iniziativa ha condiviso sui propri profili social un commento che restituisce il senso della giornata: “Oggi a Cerchiara di Calabria per il 4° Campionato Italiano Interforze.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - 4° Campionato Interforze, De Francesco a Cerchiara Notizie correlate San Francesco di Paola: presenti alla cerimonia Straface, Occhiuto e De FrancescoSan Francesco di Paola, la Calabria davanti alla sua luce: la presenza dell’assessora Pasqualina Straface e dell’onorevole Luciana De Francesco Nel... Tiro con l’arco: il riccionese Francesco Gregori medaglia d’oro al Campionato italiano assolutoL’arciere, atleta della Marina Militare, che gareggia a squadre anche per l’Arco Club Riccione, ha conquistato il gradino più alto del podio dopo un...